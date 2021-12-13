Москва, 13 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. 23-летний российский фланговый нападающий московского «Спартака» Александр Ломовицкий в ближайшее время станет игроком «Рубина». Казанский клуб заплатит «красно-белым» 1,5 миллиона евро за трансфер футболиста. Об этом 13 декабря сообщил портал «Рейтинг Букмекеров».

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Также сообщается, что на данный момент агенты Ломовицкого обсуждают с руководством «Рубина» условия контракта. Transfermarkt оценивает Ломовицкого в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Александр Ломовицкий принял участие в двадцати матчах за «красно-белых» во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 460 минут. В основном выход Ломовицкого на замену связан с недостаточным количеством кадров в обойме «Спартака», длительной травмой Эсекьеля Понсе и плохой игровой формой Джордана Ларссона.