Москва, , 17:44 — REGNUM 30 ноября в ТАСС был представлен Первый рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных медиа. По словам его создателей, это инновационный продукт, который полностью построен на анализе объективных данных, в отличие от большинства других рейтингов, которые базируются на субъективных экспертных оценках. В центре внимания экспертов — ключевой показатель эффективности глав субъектов РФ — доверие к власти. Об этом рассказал один из авторов проекта — Константин Листратов, руководитель Центра общественно-политических проектов, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук.

Руководитель Центра общественно-политических проектов, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Константин Листратов



Фото из личного архива Константина Листратова

— Недавно вы представили первый рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных медиа. Как возникла идея рейтинга? В чем его актуальность?

— Ни для кого не секрет, что сегодня социальные сети наравне с традиционными СМИ являются мощным инструментом формирования общественного мнения. От того, насколько успешно губернатор работает в соцсетях, во многом зависят ключевые социологические показатели: рейтинг самого главы региона, а также уровень доверия к федеральной и региональной власти. Эти показатели, по сути, определяют легитимность и политическую устойчивость региональных лидеров. Тема доверия к власти вообще и в социальных сетях в частности является сегодня очень актуальной и востребованной. Отсюда и возникла идея самого исследования и рейтинга. Помимо того, социальные медиа, в отличие от традиционных СМИ, являются еще и способом получения обратной связи, двухсторонним инструментом коммуникации. Соответственно, мы имеем возможность оценить и этот фактор методом анализа пользовательских реакций: лайков, репостов, комментариев.

— А вам не кажется, что на рынке и так много разных рейтингов губернаторов? Зачем нужен еще один? В чем его отличие от других?

—У каждого рейтинга есть свои достоинства. Я не хочу критиковать продукты коллег. Расскажу про достоинства нашего. Рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных медиа — это инновационный продукт, который построен на анализе объективных данных. И в этом его отличие от большинства других рейтингов, которые базируются на основании субъективных экспертных оценок. На первом этапе мы выделили 20 самых успешных в социальных сетях губернаторов, а затем проранжировали их по определённым критериям. Позиции губернаторов в рейтинге определялись на основании результатов количественного социологического опроса, количественного анализа соотношения публикаций и пользовательских реакций, а также контент-анализа официальных страниц губернаторов в социальных сетях.

— В своем рейтинге вы рассматриваете только 20 губернаторов. Остальные плохо ведут соцсети?

— Конечно же, нет. Ни в коем случае не хочу сказать, что остальные плохо ведут соцсети. Более того, нам было непросто определить так называемую высшую лигу ввиду того, что разница в позициях минимальна. Мы не ставили своей главной задачей выделить «отличников» и «двоечников». Наша основная задача — показать, как работают в соцсетях самые успешные и насколько эта работа эффективна сквозь призму оценочной матрицы наиболее актуальных КПЭ, а также социологических данных.

— Почему в вашем рейтинге нет многих так называемых губернаторов-тяжеловесов? В чем причина?

— Очевидно, что у разных губернаторов разные возможности, в том числе и финансовые. В регионах с большой численностью населения, большими бюджетами возможностей для эффективного ведения соцсетей, конечно же, больше. Для того чтобы уравновесить позиции регионов, мы использовали специальную формулу, которая построена на соотношении количества пользовательских реакций с численностью аудитории соцсетей в каждом конкретном регионе. Поэтому определяющее значение имели не абсолютные цифры, показывающие суммарный объем постов и реакций на них, а коэффициент, учитывающий также размер аудитории в регионе. И с этих позиций в больших регионах эффективно вести официальные страницы губернаторов сложнее, чем в небольших. Чем регион меньше, тем короче и быстрее коммуникации, меньше дистанция между властью и населением.

— На пресс-конференции в ТАСС вы заявили, что среди лидеров рейтинга много губернаторов новой волны. Чем это объясняется?

— Да, наиболее успешными в соцмедиа оказались губернаторы новой волны. Как правило, они уделяют пристальное внимание интернет-коммуникациям. Многие главы регионов из этой категории проходили специальное обучение в «Школе губернаторов», они прекрасно знают, как устроены соцсети и как в них работать эффективно. У них более технологичный подход, который объективно дает лучшие результаты.

— Сталкивались ли вы во время подготовки рейтинга с попытками манипулировать реакциями пользователей соцсетей? Как это влияет на доверие?

— Доверие — это центральная категория в рамках нашего рейтинга. Ведь, по сути, доверие — это управленческий ресурс. Если ты манипулируешь, вернее, пытаешься манипулировать социальными медиа, то ресурса у тебя не будет. А если у тебя нет этого ресурса, то, значит, нет ни рейтингов, ни социологических данных, ни управленческих результатов. В дополнение хочу сказать, что методика, лежащая в основе рейтинга, на 80% построена на данных социологии. Поэтому социология лучше других показателей демонстрирует этот самый уровень доверия, о котором мы говорим.

— Расскажите об этом подробнее. Что показал соцопрос, какие вопросы задавались?

— С помощью социологии мы оценивали позиции губернаторов по семи категориям, в частности: доверие к власти, социальная ориентированность, политический менеджмент, работа против ковида, затем составлялся интегральный рейтинг. Есть показатели, которые Артюхова однозначно выделяют первым. В Чечне доверие к власти чуть больше. Социальная ориентированность там тоже зашкаливает. В общем, понятно, почему эти главы регионов там находятся. У Развожаева, например, инфраструктура бьет все возможные рекорды. Он пришел, смог погасить внутриэлитные конфликты в Севастополе, начал город реально видоизменять и благоустраивать. Люди это видят, люди это чувствуют.

— Насколько возраст губернатора важен для оценки пользователями соцсетей? Так, например, в середине рейтинга находится губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Казалось бы, он один из самых молодых губернаторов и должен активно себя вести в социальных сетях, собирать большее количество оценок.

— Лидер рейтинга губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов еще моложе, Рамзан Кадыров тоже достаточно молодой. А глава Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, например, постарше. Поэтому тут вопрос не в том, кто старый, а кто молодой, а в том, кто умеет эффективно работать с аудиторией соцсетей, у кого какая SMM-команда. Выделив топ-20 губернаторов, мы задавали вопросы для оценки по нескольким критериям. Например, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Во-первых, три соцсети он ведет одинаково эффективно: это «Одноклассники», Instagram и «ВКонтакте». Во-вторых, посмотрите на то, какой высокий уровень доверия жителей к нему. Социальная ориентированность — также невероятно высокий показатель.

— Как вы измеряли показатель доверия?

— Оценивая категорию доверия, мы задавали стандартный вопрос: «Доверяете ли вы главе субъекта? Доверяете ли вы президенту?» Из этих двух компонентов мы выводили индекс доверия.

— Какой отрыв между губернаторами — лидерами рейтинга?

— Отрыв небольшой. Возьмем первую тройку. Коэффициент 62,16 у Артюхова и 61,82 у Кадырова. Развожаев отстает менее, чем на 1 балл. Что касается двадцатки в целом, которую мы взяли для более предметного рассмотрения, то друг от друга губернаторы также не сильно отстают. Это говорит о высоком внимании многих глав субъектов к ведению социальных сетей, об особом акценте на этом.

— А по индексам контент-анализа разница чуть ли не в 3 раза?

— Это правда. Губернаторы достаточно по-разному ведут социальные сети. У Рамзана Кадырова аккаунт называется «Визит Чечня», то есть он свой Instagram во многом использует для продвижения туристического бренда региона. Это очень хороший, успешный модельный кейс. Другие губернаторы, в частности представители новой волны, например Дмитрий Артюхов, используют социальные сети как полноценное СМИ. Они публикуют там все новости по своей повестке. В итоге показатели социологии отличаются не сильно, а показатели контент-анализа — значительно.

— Насколько важными для «жизни» губернатора могут стать такие рейтинги?

— Решение о доверии или недоверии принимает верховная власть на основании своих критериев. Но благодаря нашему рейтингу глава региона может увидеть, где у него плюсы, а где минусы. Этот рейтинг — способ соотнести свою активность в соцсетях с существующим запросом на прямые коммуникации с обществом. Губернаторы новой волны демонстрируют, что прекрасно с этим делом справляются, работают эффективно и умело.

— Какие отклики вы получаете на этот продукт? Планируете ли сделать рейтинг регулярным?

— Рейтинг вызвал большой информационный резонанс. Об этом можно судить по большому количеству публикаций как в федеральных, так и в региональных СМИ. Продуктом предметно заинтересовались администрации ряда регионов. Мы хотим, чтобы рейтинг стал регулярным, и намерены дальше работать в этом направлении.