Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Специальный комитет палаты представителей США, занимающийся расследованием беспорядков 6 января, рекомендует привлечь к ответственности Марка Медоуза, экс-главу администрации бывшего президента США Дональда Трампа, за отказ от полного сотрудничества, сообщает Reuters.

Марк Медоуз Gage Skidmore

Голосование по этому вопросу назначено на 13 декабря. Медоуза хотят обвинить в неуважении к суду за отказ явиться на заседание.

Ранее Медоуз согласился предоставить тысячи страниц документов и был готов добровольно явиться для дачи показаний, чтобы ответить на вопросы комитета. Однако позже его адвокат Джордж Тервиллигер заявил, что действия избирательного комитета сделали добровольную явку политика для дачи показаний невозможной. Что именно оттолкнуло Медоуза, не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп призвал своих сторонников не сотрудничать с комитетом, утверждая, что все записи и данные электронных носителей защищены исполнительной привилегией. При этом часть экспертов утверждает, что это право не распространяется на бывших президентов.