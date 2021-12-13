Пушкино, Московская область, , 17:46 — REGNUM В городском округе Пушкинский Подмосковья из-за аварийных работ будет временно ограничена подача электричества. Об этом 13 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

Отключение запланировано на 14 декабря. Подачу электричества планируют ограничивать поэтапно в соответствии с заранее утвержденным графиком. Ожидается, что проведение всех аварийно-восстановительных работ не займет более 2 часов.

В промежутке между 9.00 и 17.00 свет отключат в п. Правдинский на ул. Народная, Кирова и Фрунзе, а также в микрорайоне Заветы Ильича на ул. Колхозная, С. Разина и Счастливая.

Между 10:00 и 14:00 электроснабжение отключат в микрорайоне Клязьма на ул. Боткинской в д. 24−38, в Боткинском тупике, на ул. 2-я Пушкинская горка в д. 6, 7, 9А, 10, 13, 14, на ул. Желябовской, ул. Политкаторжанской, Кировском пр-де и ул. Полевой в д. 6, 8, 10, 10Б, 13.

Также в этот же период времени электричества не будет в микрорайоне Заветы Ильича на ул. Ломоносова в д. 22−30, 21−31 и на ул. Горького в д. 54−86, 37−45.

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