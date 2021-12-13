Пушкино, Московская область, 13 декабря, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В городском округе Пушкинский Подмосковья из-за аварийных работ будет временно ограничена подача электричества. Об этом 13 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Отключение запланировано на 14 декабря. Подачу электричества планируют ограничивать поэтапно в соответствии с заранее утвержденным графиком. Ожидается, что проведение всех аварийно-восстановительных работ не займет более 2 часов.

В промежутке между 9.00 и 17.00 свет отключат в п. Правдинский на ул. Народная, Кирова и Фрунзе, а также в микрорайоне Заветы Ильича на ул. Колхозная, С. Разина и Счастливая.

Между 10:00 и 14:00 электроснабжение отключат в микрорайоне Клязьма на ул. Боткинской в д. 24−38, в Боткинском тупике, на ул. 2-я Пушкинская горка в д. 6, 7, 9А, 10, 13, 14, на ул. Желябовской, ул. Политкаторжанской, Кировском пр-де и ул. Полевой в д. 6, 8, 10, 10Б, 13.

Также в этот же период времени электричества не будет в микрорайоне Заветы Ильича на ул. Ломоносова в д. 22−30, 21−31 и на ул. Горького в д. 54−86, 37−45.