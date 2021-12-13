Москва, 13 декабря 2021, 17:40 — REGNUM Те граждане России, у которых будут обнаружены антитела к COVID-19, даже если они официально не болели, получат соответствующий документ, заявила 13 декабря российский вице-премьер Татьяна Голикова на заседании по QR-кодам. Документ будет выдаваться сроком на один год.
По её словам, количество антител определяться не будет: только результат «да» или «нет».
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