Москва, , 17:40 — REGNUM Те граждане России, у которых будут обнаружены антитела к COVID-19, даже если они официально не болели, получат соответствующий документ, заявила 13 декабря российский вице-премьер Татьяна Голикова на заседании по QR-кодам. Документ будет выдаваться сроком на один год.

Тесты на антитела к коронавирусу Coronavirus-control.ru

Голикова «Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 г. и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител к [COVID-19]».

По её словам, количество антител определяться не будет: только результат «да» или «нет».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Голикова "Гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел».

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова считает незаконными требования ПЦР у детей