Вашингтон, 13 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдул Рахман Аль Тани в ходе телефонного разговора обсудили последние события в Афганистане. Об этом сообщает региональный офис информационного агентства Tasnim со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен в Катаре

Сообщается также, что Блинкен также поблагодарил Катар за постоянную помощь в организации «безопасного транзита из Афганистана американских граждани находящихся в опасности».

Других подробностей о содержании переговоров в распространённом заявлении не приводится.

Напомним, в ноябре Вашингтон и Доха подписали соглашение, в соответствии с которым Катар представляет интересы Соединённых Штатов в Афганистане.

Соглашение предусматривало выделение Катаром части помещений своего посольства в Кабуле для предоставления консульских и других услуг гражданам США, находящимся в Афганистане.

Глава МИД Катара ранее подчеркнул необходимость взаимодействия с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что самая большая проблема, стоящая сейчас перед афганским народом, — это отсутствие четкой стратегии ООН и международного сообщества в отношении страны.