Грозный, , 17:39 — REGNUM Спустя шесть месяцев после переезда в Россию экс-полузащитник каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре покинул пост помощника главного тренера грозненского «Ахмата». Об этом 13 декабря сообщили на официальном сайте клуба.

Яя Туре Football.ua

Должность главного тренера «Ахмата» на данный момент занимает Андрей Талалаев, работающий в грозненском клубе с 26 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Яя Туре проходит курсы обучения в академии лондонского «Тоттенхэма» для получения тренерской категории A. Также сообщается, что Туре готовится к самостоятельной работе.

После восемнадцати туров «Ахмат», одержав семь побед и набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги.