Москва, , 17:36 — REGNUM Индия может стать первым зарубежным покупателем новой российской зенитно-ракетной системы (ЗРС) ПВО С-500, заявил 13 декабря заместитель главы правительства РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «РБК-ТВ».

ЗРС С-500 «Прометей» Militaryarms.ru

По его словам, такие поставки будут возможны после удовлетворения потребностей российской армии в таких комплексах.

«После того, как мы в нужном количестве поставим это вооружение нашей родной армии, Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», — сказал Борисов.

Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» позволяет уничтожать любые аэродинамические цели, включая объекты противника на околоземной орбите.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия на сегодняшний день является одним из главных покупателей российского вооружения и военной техники, на которого приходится до 25% военного экспорта.

Напомним, сейчас реализуется контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 «Триумф» в количестве пяти полковых комплектов. Сумма контракта составляет $5,43 млрд.

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