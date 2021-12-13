Волгоград, , 17:38 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров впервые ответит на вопросы жителей в прямом эфире, сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Бочаров Volganet.ru

Прямая линия состоится 16 декабря, телетрансляцию проведёт ГТРК «Волгоград-ТРВ». Вопросы и обращения принимаются по специальному телефонному номеру и на электронную почту. В ГТРК пообещали, что на прямую связь с губернатором выйдут и районы области.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить прямые линии с населением поручил главам субъектов ещё летом 2921 году президент Владимир Путин.