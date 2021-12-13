Уфа, , 17:33 — REGNUM 12 декабря нападающий башкирского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Петр Хохряков в матче Континентальной Хоккейной Лиги с «Ак Барсом» ударил в голову форварда казанского клуба Дмитрия Воронкова. После чего Воронков без сознания покинул площадку на носилках и был доставлен в больницу. Сегодня, 13 декабря, СДК вынесло решение дисквалифицировать Хохрякова на ближайшие четыре матча чемпионата.

Игроки «Салавата Юлаева» Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги Петр Хохряков принял участие в 35-ти встречах, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

На данный момент «Салават Юлаев» с 51-м очком занимает третье место в турнирной таблице группы «восток».