Иерусалим, , 17:33 — REGNUM Министерство обороны США отказало Армии обороны Израиля в ускорении поставки двух из четырёх заказанных самолётов-заправщиков. Об этом сообщает издание newsru.co.il со ссылкой на обозревателя газеты «Едиот Ахронот» и портала ynet Йоси Йегошуа.

ВВС Израиля Iaf.org.il

Договорённость о поставке Израилю четырёх новых воздушных танкеров КС-46 была достигнута в начале 2021 года. По графику, самолёты должны быть поставлены через четыре года. Сделка была санкционирована правительствами двух стран, но до сих пор не подписана.

В октябре минобороны Израиля попросило ускорить поставку самолётов. Израиль просил поставить два самолёта немедленно, а ещё два — в течение двух лет. Просьба аргументировалась тем, что имеющиеся на вооружении израильских ВВС самолёты-заправщики, переоборудованные из гражданских авиалайнеров Boeing-707, работают уже около 70 лет.

Госдепартамент США одобрил поставку Израилю самолётов-заправщиков КС-46 в марте 2021 года. Всего может быть поставлено 8 самолетов-заправщиков общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов. До этого США регулярно отказывали на просьбы Израиля в поставках самолётов такого типа, опасаясь, что они будут использованы для удара по Ирану.

Из-за большой удалённости целей, самолёты — заправщики критически важны для израильских ВВС в случае проведения операции по уничтожению ядерных объектов Ирана. Из-за отказа США, Израиль вынужден переоборудовать в заправщики устаревшие гражданские самолёты Boeing-707.

Новый американский воздушный танкер КС-46 построен на основе самолёта Boeing-767. Он может нести 94 тонны топлива для дозаправки в воздухе боевых самолётов, и его электронное оборудование имеет защиту от электромагнитного импульса. Самолёты такого типа пока стоят на вооружении только в США.