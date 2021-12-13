Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Выпускницами первой в стране региональной программы «Женщина-лидер» стали 137 человек. Они представляют в регионов Южного федерального округа. Торжественная церемония вручения сертификатов состоялась в понедельник, 13 декабря, в Ростове-на-Дону. Образовательная программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в партнерстве с Советом Федерации и Донским государственным техническим университетом (ДГТУ).

Дарья Антонова, ИА REGNUM Галина Карелова

Программа «Женщина-лидер» на Юге России стартовала в сентябре текущего года и продолжалась почти четыре месяца. Она стала продолжением большой федеральной программы «Женщина-лидер», которая реализуется в России второй год. Выпускницами программы «Женщина-лидер» уже стали 284 активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, победительницы и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России», предпринимательницы, руководительницы общественных организаций, представительницы федеральных и региональных органов власти. Выпускницы федеральной программы представляют почти две трети регионов страны — 53.

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова обратилась к выпускницам: «Важно отметить, что программа «Женщина-лидер» была с успехом презентована на III Евразийском женском форуме. Международное сообщество высоко оценило образовательный проект и выразило заинтересованность в сотрудничестве. Поэтому мы считаем одной из приоритетных целей в 2022 году — развитие международного и регионального направлений программы. Первый региональный поток доказал, что проекты женщин могут стать эффективным инструментом в решении наиболее актуальных задач в субъектах РФ, таких как поиск новых подходов к воспитанию детей и образованию, популяризация здорового образа жизни и внедрение здоровьесберегающих технологий, развитие сельских территорий и внутреннего туризма, а также решение экологических проблем. Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации второй год поддерживает рациональные инициативы участниц программы «Женщина-лидер». Наиболее успешные и значимые проекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов России, будут представлены на площадках IV Евразийского женского форума, подготовка к которому уже началась».

Слушательницами первого потока региональной программы «Женщина-лидер» стали представительницы всех 8 регионов Южного федерального округа. Почти две трети участниц — 95 человек — представляют Ростовскую область. Это женщины, которые обладают опытом руководящей работы более 2 лет, заинтересованные в активной работе по решению социально-значимых вопросов. Средний возраст участниц региональной программы — 35−40 лет. Это руководители коммерческих компаний, общественных и государственных организаций, собственники предприятий, представители власти, вузовского сообщества и науки.

Владимир Гурба, — Очень важно, чтобы знания и возможности, которые вы получили, не остались в вашей внутренней системе и, выйдя из стен опорного для Ростовской области вуза, вы передали полученные знания и навыки тем, кто нуждается в них. Тем более, что образовательная программа «Женщина-лидер» дает возможности искать пути решения социальных проблем. Рад тому, что нашей золотой половине не безразлично, какой будет Россия завтра». Автор «Невозможно сейчас представить ни одну сферу жизни, в которой бы не участвовали женщины, где бы они ни проявляли свой профессионализм и лидерские качества. Сегодня программы подготовки таких специалистов, которые могут решать задачи в социальной сфере, очень востребованы и важны. И программа «Женщина-лидер», реализованная в ЮФО, призвана показать то, как мы можем помочь каждой женщине реализоваться в системе управления, в том числе, и в малом бизнесе, — отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, — Очень важно, чтобы знания и возможности, которые вы получили, не остались в вашей внутренней системе и, выйдя из стен опорного для Ростовской области вуза, вы передали полученные знания и навыки тем, кто нуждается в них. Тем более, что образовательная программа «Женщина-лидер» дает возможности искать пути решения социальных проблем. Рад тому, что нашей золотой половине не безразлично, какой будет Россия завтра».

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, напомнил, что программу год назад поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Благодаря программе сформированы межрегиональные команды, благодаря чему результаты реализации сформированных проектов станут достоянием всего округа.

Автор «Приятно, что наибольшее количество выпускниц первого потока региональной программы «Женщина-лидер» из Ростовской области. Для нашего региона очень значимо создание уникального сообщества успешных и активных женщин, которые готовы развивать свои навыки и компетенции, реализовывать значимые для экономики и общества социальные проекты, участвовать в экономической жизни Ростовской области и всего юга России», — подчеркнул Игорь Гуськов.

Формат обучения по программе «Женщина-лидер» предполагал четыре модуля — это образовательные сессии, выступления спикеров и межмодульная работа через командные сессии с кураторами, самостоятельную работу участниц в командах и поддерживающие обучающие вебинары.

Бесарион Месхи, — Каждый образовательный модуль программы учитывал специфику бизнес-среды ЮФО, был сфокусирован на самых актуальных задачах развития Юга России, поэтому актуальность разработанных участницами проектов подтвердилась экспертным сообществом». Автор «ДГТУ стал площадкой, на которой участницы программы «Женщина-лидер» реализовали важные социальные инициативы, разработали уникальные проекты, нашли себя в общественно-политической жизни страны, — сказал во время торжественной церемонии ректор Донского государственного технического университета, — Каждый образовательный модуль программы учитывал специфику бизнес-среды ЮФО, был сфокусирован на самых актуальных задачах развития Юга России, поэтому актуальность разработанных участницами проектов подтвердилась экспертным сообществом».

В ходе программы слушательницы получили новые актуальные знания и навыки, необходимые современной успешной женщине не только в области персонального, но и командного лидерства, социального проектирования, формирования и развития сообществ. В составе своей команды участницы начали разрабатывать 21 социальный проект, направленный на решение социально-экономических проблем в разных отраслях регионов и страны.

Мария Афонина. Автор «Мы бы очень хотели, чтобы созданные в рамках программы социальные проекты продолжали развиваться и далее, и все больше женщин в стране получали необходимые управленческие знания, умения и навыки, полезные для реализации социальных проектов. Они, я уверена, полезны, интересны и помогут изменить жизнь вокруг в родном регионе к лучшему. И еще очень важно, чтобы в регионах не просто знали о социальных проектах, которые они реализуют, но и максимально помогали их продвигать. Хотелось бы, чтобы руководители регионов, общественных и бизнес-организаций также оказывали поддержку нашим выпускницам. Привлекайте этих людей в общественные и экспертные советы, каждая их наших слушательниц имеет высокую мотивацию улучшения жизни с своем регионе, собственную уникальную экспертизу. Эти ценные качества нужно обязательно использовать на благо развития ваших регионов. Их подход, профессионализм, опыт текущей программы будут очень полезны», — поделилась проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Каждая команда слушательниц за время обучения самостоятельно определила социальную инициативу и масштаб реализации социального проекта с учетом ESG-повестки и целей устойчивого развития. Основными направлениями социальных проектов стали экология, поддержка здорового образа жизни, образование, трудоустройство и профориентация, добровольчество и волонтерство, а также развитие туризма.

Уникальный формат программы позволил участницам за короткое время не только изучить новые инструменты и познакомиться с опытом ведущих практиков и бизнес-спикеров, но и перенести умения в деловую и профессиональную практику, значимую для региона.

По словампроректора по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ Иннессы Ефременко, успешно реализованный проект образовательной программы для женщин-лидеров разных отраслей показывает, что у женщин есть возможность развить свои профессиональные компетенции и самореализоваться в самых различных сферах жизни: социуме, науке, образовании, туризме и многих других, а также обеспечить себе равные с мужчинами возможности карьерного роста.

В рамках торжественной церемонии завершения программы состоялось награждение участниц сертификатами, онлайн-выступление председателя совета директоров банка «Центр-Инвест» Василия Высокова и концертная программа театра-студии «Браво».