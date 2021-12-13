Региональную программу «Женщина-лидер» в ЮФО завершили 137 человек
Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Выпускницами первой в стране региональной программы «Женщина-лидер» стали 137 человек. Они представляют в регионов Южного федерального округа. Торжественная церемония вручения сертификатов состоялась в понедельник, 13 декабря, в Ростове-на-Дону. Образовательная программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в партнерстве с Советом Федерации и Донским государственным техническим университетом (ДГТУ).
Программа «Женщина-лидер» на Юге России стартовала в сентябре текущего года и продолжалась почти четыре месяца. Она стала продолжением большой федеральной программы «Женщина-лидер», которая реализуется в России второй год. Выпускницами программы «Женщина-лидер» уже стали 284 активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, победительницы и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России», предпринимательницы, руководительницы общественных организаций, представительницы федеральных и региональных органов власти. Выпускницы федеральной программы представляют почти две трети регионов страны — 53.
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова обратилась к выпускницам: «Важно отметить, что программа «Женщина-лидер» была с успехом презентована на III Евразийском женском форуме. Международное сообщество высоко оценило образовательный проект и выразило заинтересованность в сотрудничестве. Поэтому мы считаем одной из приоритетных целей в 2022 году — развитие международного и регионального направлений программы. Первый региональный поток доказал, что проекты женщин могут стать эффективным инструментом в решении наиболее актуальных задач в субъектах РФ, таких как поиск новых подходов к воспитанию детей и образованию, популяризация здорового образа жизни и внедрение здоровьесберегающих технологий, развитие сельских территорий и внутреннего туризма, а также решение экологических проблем. Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации второй год поддерживает рациональные инициативы участниц программы «Женщина-лидер». Наиболее успешные и значимые проекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов России, будут представлены на площадках IV Евразийского женского форума, подготовка к которому уже началась».
Слушательницами первого потока региональной программы «Женщина-лидер» стали представительницы всех 8 регионов Южного федерального округа. Почти две трети участниц — 95 человек — представляют Ростовскую область. Это женщины, которые обладают опытом руководящей работы более 2 лет, заинтересованные в активной работе по решению социально-значимых вопросов. Средний возраст участниц региональной программы — 35−40 лет. Это руководители коммерческих компаний, общественных и государственных организаций, собственники предприятий, представители власти, вузовского сообщества и науки.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, напомнил, что программу год назад поддержал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Благодаря программе сформированы межрегиональные команды, благодаря чему результаты реализации сформированных проектов станут достоянием всего округа.
Формат обучения по программе «Женщина-лидер» предполагал четыре модуля — это образовательные сессии, выступления спикеров и межмодульная работа через командные сессии с кураторами, самостоятельную работу участниц в командах и поддерживающие обучающие вебинары.
В ходе программы слушательницы получили новые актуальные знания и навыки, необходимые современной успешной женщине не только в области персонального, но и командного лидерства, социального проектирования, формирования и развития сообществ. В составе своей команды участницы начали разрабатывать 21 социальный проект, направленный на решение социально-экономических проблем в разных отраслях регионов и страны.
Каждая команда слушательниц за время обучения самостоятельно определила социальную инициативу и масштаб реализации социального проекта с учетом ESG-повестки и целей устойчивого развития. Основными направлениями социальных проектов стали экология, поддержка здорового образа жизни, образование, трудоустройство и профориентация, добровольчество и волонтерство, а также развитие туризма.
Уникальный формат программы позволил участницам за короткое время не только изучить новые инструменты и познакомиться с опытом ведущих практиков и бизнес-спикеров, но и перенести умения в деловую и профессиональную практику, значимую для региона.
По словампроректора по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ Иннессы Ефременко, успешно реализованный проект образовательной программы для женщин-лидеров разных отраслей показывает, что у женщин есть возможность развить свои профессиональные компетенции и самореализоваться в самых различных сферах жизни: социуме, науке, образовании, туризме и многих других, а также обеспечить себе равные с мужчинами возможности карьерного роста.
В рамках торжественной церемонии завершения программы состоялось награждение участниц сертификатами, онлайн-выступление председателя совета директоров банка «Центр-Инвест» Василия Высокова и концертная программа театра-студии «Браво».