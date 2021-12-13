Домодедово, Московская область, , 17:32 — REGNUM В 2022 году в подмосковном городе Домодедово планируется завершить строительство новой поликлиники. Об этом 13 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Поликлиника Mos.ru

Медицинское учреждение возводится на территории микрорайона Южный. На данный момент, в рамках строительства объекта, рабочие приступили к установке оконных блоков. Ежедневно в работе задействовано более шести единиц техники и более 90 специалистов, отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«Продолжаются работы по устройству кровли, внутренних перегородок, монтажу оконных конструкций, начинается подготовка к устройству вентфасадов. В границах участка продолжается устройство наружных инженерных сетей. Работы идут с опережением графика», — сказал Локтев.

Ожидается, что после запуска поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве открыт новый корпус центра паллиативной помощи