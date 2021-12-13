Домодедово, Московская область, 13 декабря 2021, 17:32 — REGNUM В 2022 году в подмосковном городе Домодедово планируется завершить строительство новой поликлиники. Об этом 13 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Поликлиника
Поликлиника
Mos.ru

Медицинское учреждение возводится на территории микрорайона Южный. На данный момент, в рамках строительства объекта, рабочие приступили к установке оконных блоков. Ежедневно в работе задействовано более шести единиц техники и более 90 специалистов, отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«Продолжаются работы по устройству кровли, внутренних перегородок, монтажу оконных конструкций, начинается подготовка к устройству вентфасадов. В границах участка продолжается устройство наружных инженерных сетей. Работы идут с опережением графика», — сказал Локтев.

Ожидается, что после запуска поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену.

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