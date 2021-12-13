Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Один человек погиб и ещё 14 получили ранения в результате стрельбы в пригороде Хьюстона, в американском штате Техас, сообщает 13 декабря Reuters со ссылкой на шерифа округа.

Преступление

По данным газеты Houston Chronicle, стрельба произошла в Бэйтауне, где проходила панихида в честь одной из жертв другой, произошедшей ранее перестрелки. Неизвестные подъехали на машине и открыли огонь по собравшимся.

Сообщается, что трое из числа пострадавших в настоящее время находятся в критическом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде на людей во время рождественского шествия в городе Уокешо в штате Висконсин. В результате ДТП погибли пять человек, пострадали 48.