Казань, 13 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Приволжский районный суд города Казани вынес 13 декабря приговор в отношении гражданина Колумбии, обвиняемого в краже ювелирных изделий на общую сумму более 160 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Марина Каширская ИА REGNUM Ювелирные изделия

«Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, на территории Казанской ярмарки в июле 2018 года во время погрузки драгоценностей, принадлежащих российской ювелирной компании, был похищен чемодан с ювелирными украшениями и бриллиантами на общую сумму более 160 млн рублей. Пропажу обнаружили в аэропорту. Возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность предполагаемого преступника. Им оказался житель Колумбии, который участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчину объявили в международный розыск. Подозреваемого задержали в сентябре 2019 года в Аргентине, в марте 2021 года его экстрадировали в Россию, а в апреле — из Москвы в Татарию. Мужчина сообщил, что закопал ценности в лесополосе одного из районов Казани, вскоре удалось обнаружить и изъять четыре мешка с драгоценностями.

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