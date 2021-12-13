Краснодар, , 17:26 — REGNUM 13 декабря на официальном сайте российского футбольного клуба «Краснодар» объявили, что тренерский штаб команды покинули тренер по физической подготовке Руслан Зубин и тренер-аналитик Андреа Бьянки.

ФК «Краснодар»

Руслан Зубик пополнил тренерский штаб «быков», перейдя из московского ЦСКА вслед за Виктором Гончаренко в апреле 2021 года. Итальянский тренер-аналитик Андреа Бьянки работал в клубе из Краснодара с февраля 2020 года.

После восемнадцати сыгранных матче чемпионата России «Краснодар», одержав восемь побед и набрав 29 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Вторую часть сезона «быки» откроют матчем с московским «Локомотивом», который состоится 26 февраля 2022 года.