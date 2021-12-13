13 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского генерала Сергея Кривоноса о том, что военнослужащие Вооруженных сил России в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до Киева.

Мирослава Романенко, , 19:20 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил России в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до Киева. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил заместитель секретаря Совбеза Украины, бывший заместитель командующего Силами спецопераций генерал Сергей Кривонос.

На всякий случай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского военного, в первую очередь Министерство обороны России сможет задействовать высокоточное оружие и авиацию, при этом первоочередной задачей будет запугать киевские власти.

«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря», — сказал он.

Читайте также: Украинский генерал предрек Киеву молниеносную капитуляцию в войне с Россией

Заявление украинского генерала обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили различия в заявлениях представителей Украины, которые периодически утверждают, что украинская армия — одна из самых сильных, но также пытаются трезво оценить свои силы.

«А зачем гнать танки? Сейчас это неактуально. Тем более в случае Украины», — отметил Vazuns T.

«Польша, Венгрия и Румыния будут не против», — добавил Matteo G.

«Эта говорящая голова противоречит сама себе. Сперва оно говорит, что будет применено высокоточное оружие. И следом призывает сконцентрировать войска. Для чего? Чтобы было удобнее их уничтожить высокоточным оружием?» — не понимает Борис П.

Сергей Кривонос President.gov.ua

«Нет-нет, ребята, сами напортачили, сами и расхлебывайте — потом вас содержать еще надо…» — отреагировал Павел Щ.

«Хлеб-соль приготовил уже?» — смеется Иван И.

«За 6 часов — это если на всех парах, без остановки да по прямой ровной дороге… И то не факт… Пан генерал собирается русским танкам такую дорогу предоставить… да еще посты ДПС на перекрестках, чтоб поперечные быстрому движению русских танков не мешали?» — недоумевает Ivan M.

«Быстро они от «русские парни будут возвращаться в гробах, вы получите мощное сопротивление от всего народа, который сплотится в едином порыве» до «российские танки дойдут до Киева за 6 часов», — отметил Андрей Н.

«Неужели им самим не страшно, что на этой надуманной истерии они реально могут начать Третью мировую? За детей своих не страшно? Это ведь будет еще менее избирательное оружие, чем 70−80 лет назад. И «живые могут позавидовать мертвым»…» — задумалась Наталья М.

«Они думают, что смогут убежать. Но будет как в лесу во время дождя. Нельзя перейти от промокшего дерева под сухое», — ответил Наталье М. Вадим П.

«Зачем запугивать руководство? Если российские танки дойдут до Киева за 6 часов, то часть руководителей успеет добежать до польской границы, а часть — испечь хлеб с солью, чтобы встретить дорогих гостей», — написал Сергей М.

Российские солдаты Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Грустный какой-то генерал…» — с сарказмом добавил Алексей Д.

«250 км не всякий танк вообще проедет. Тем более за 6 часов. Тем более они разорятся на лапу давать нашим гаишникам», — иронизирует Вячеслав Викторович Е.

«То «самая сильная армия», то за 6 часов дойдут. Определились бы, с какой скоростью должен двигаться танк, чтобы преодолеть такое расстояние за 6 часов?..» — задался вопросом Volodymyr S.

«Ещё один заголосил, но непонятно, зачем им сдался Киев? Хоть одну убедительную причину можно услышать?» — поинтересовался Александр Л.

Читайте также: Политолог исключил поставки оружия на Украину из Германии