Москва, , 17:24 — REGNUM Московский городской педагогический университет предложил столичным центрам образования новую модель работы советника директора по воспитательной работе. К проекту, предлагающему привлечение к организации воспитательной работы опытных профессоров, доцентов и начинающих педагогов — студентов университета, присоединились уже шесть школ.

В этом учебном году в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в российских школах появилась должность советника директора по воспитательной работе. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сравнил эту должность с традиционным вожатым. Предполагается, что советники должны стать не просто административными работниками. Их задача — разговаривать с детьми на одном языке, вести социальные сети, использовать мемы, разбираться в гаджетах и популярных играх.

Московский городской педагогический университет предложил столичным центрам образования рассматривать в качестве таких советников рабочую команду из трех человек: профессора, доцента института педагогики и психологии образования, к которым присоединяется студент-будущий педагог.

По словам автора проекта, директора института педагогики и психологии образования МГПУ, члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, доктора психологических наук Александра Савенкова, в таком проекте профессора занимаются исследованиями в области теории воспитания и методики воспитательной работы, доценты разрабатывают новые инструменты для педагогов, а аспиранты и студенты бакалавриата и магистратуры МГПУ, которые, что называется, «с современными детьми на одной волне», налаживают взаимодействие со школьниками.

При этом, работа с каждой школой настраивается на богатой научной-исследовательской базе, наработанной в МГПУ, индивидуально с учетом ее особенностей, например, географических и этнических.

«Прежде чем что-то внедрять, мы изучаем существующие практики и опираемся на них», — отметила начальник департамента педагогики ИППО МГПУ Элеонора Никитина.

Предварительный анализ поступивших в МГПУ запросов от московских центров образования показал, что потребности учебных заведений в консультировании разные:

как организовать воспитательную работу в школе с учетом современных реалий

как выстроить диалог о духовных традициях и нравственных ценностях с современными подростками

как, помогая им социализироваться, развивать у них социальную активность и лидерские способности

как повысить квалификацию классного руководителя, эффективно организовать внеурочную деятельность школьников, направленную на развитие их талантов и способностей

Так, по словам заместителя директора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся столичной школы № 777 Марины Филимоновой, школа вступила в проект МГПУ с запросом помощи в подборе инструментов для дальнейшей диагностики реализации Рабочей программы воспитания и помощи в организации системной работы по волонтерскому движению.

«В школе всегда уделялось большое внимание воспитательной работе. Была создана и реализовывалась программа «Воспитание личности ученика на лучших примерах русской истории и культуры». За годы реализации мы накопили много материала, который требует методической помощи в создании пособий для дальнейшей работы с учащимися. Коллеги из МГПУ проводят аудит, систематизируют работу и предлагают различные инструменты не только для осуществления, но и для контроля результатов».

А в школе № 1173 в планах создать систему вожатства, когда старшие помогают младшим.

«У нас большой образовательный комплекс, но старшие классы в одних зданиях, младшие — в других. Мы нуждаемся в методической поддержке. Когда мы создадим программу и наладим работу, другие школы смогут воспользоваться нашим опытом и повторить у себя такие практики», — говорит директор школы № 1173 Анастасия Тараканова.

Стоит отметить, что совместная работа директоров, педагогов школ и преподавателей МГПУ в рамках решения задач воспитания школьников позволит повысить в центрах образования Москвы качество научно-методического обеспечения, даст возможность студентам погрузиться в практику воспитательной работы и сформировать кадровый резерв школ.