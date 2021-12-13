Москва, 13 декабря 2021, 17:24 — REGNUM Московский городской педагогический университет предложил столичным центрам образования новую модель работы советника директора по воспитательной работе. К проекту, предлагающему привлечение к организации воспитательной работы опытных профессоров, доцентов и начинающих педагогов — студентов университета, присоединились уже шесть школ.
В этом учебном году в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в российских школах появилась должность советника директора по воспитательной работе. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сравнил эту должность с традиционным вожатым. Предполагается, что советники должны стать не просто административными работниками. Их задача — разговаривать с детьми на одном языке, вести социальные сети, использовать мемы, разбираться в гаджетах и популярных играх.
Московский городской педагогический университет предложил столичным центрам образования рассматривать в качестве таких советников рабочую команду из трех человек: профессора, доцента института педагогики и психологии образования, к которым присоединяется студент-будущий педагог.
По словам автора проекта, директора института педагогики и психологии образования МГПУ, члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, доктора психологических наук Александра Савенкова, в таком проекте профессора занимаются исследованиями в области теории воспитания и методики воспитательной работы, доценты разрабатывают новые инструменты для педагогов, а аспиранты и студенты бакалавриата и магистратуры МГПУ, которые, что называется, «с современными детьми на одной волне», налаживают взаимодействие со школьниками.
При этом, работа с каждой школой настраивается на богатой научной-исследовательской базе, наработанной в МГПУ, индивидуально с учетом ее особенностей, например, географических и этнических.
Предварительный анализ поступивших в МГПУ запросов от московских центров образования показал, что потребности учебных заведений в консультировании разные:
- как организовать воспитательную работу в школе с учетом современных реалий
- как выстроить диалог о духовных традициях и нравственных ценностях с современными подростками
- как, помогая им социализироваться, развивать у них социальную активность и лидерские способности
- как повысить квалификацию классного руководителя, эффективно организовать внеурочную деятельность школьников, направленную на развитие их талантов и способностей
Так, по словам заместителя директора по социализации, воспитанию и безопасности обучающихся столичной школы № 777 Марины Филимоновой, школа вступила в проект МГПУ с запросом помощи в подборе инструментов для дальнейшей диагностики реализации Рабочей программы воспитания и помощи в организации системной работы по волонтерскому движению.
А в школе № 1173 в планах создать систему вожатства, когда старшие помогают младшим.
Стоит отметить, что совместная работа директоров, педагогов школ и преподавателей МГПУ в рамках решения задач воспитания школьников позволит повысить в центрах образования Москвы качество научно-методического обеспечения, даст возможность студентам погрузиться в практику воспитательной работы и сформировать кадровый резерв школ.