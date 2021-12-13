Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Петербургские врачи прооперировали девочку-подростка, которую из-за ревности облил кислотой взрослый злоумышленник. Состояние пострадавшей врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. До сих пор неизвестно, сохранится ли у неё зрение. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Операционная

«Сегодня ребенок был прооперирован. Ее состояние остаётся по-прежнему тяжелое. Предстоит ещё несколько операций после стабилизации состояния», — отметили в аппарате детского омбудсмена, уточнив, что говорить о том, удастся ли спасти подростку зрение, пока рано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 декабря на канале Грибоедова 24-летний Даниил Кот (ранее был известен как Даниял Талибов) вылил на 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника серную кислоту. Молодой человек получил легкие травмы и уже выписан из больницы. А у девушки диагностировали химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей III степени (всего 11% поверхности тела), а также химический ожог роговиц глаз.

Добавим, что злоумышленник 12 декабря решением суда помещен под стражу до февраля 2022 года. Мужчина признался в содеянном, заявил о раскаянии. Свой поступок назвал наказанием за «измену». Ему предъявлено обвинение.

Уголовное дело пока расследуется по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Дело принял к рассмотрению Следственный комитет — «в целях всестороннего и полного установления всех обстоятельств произошедшего и переквалификации преступления на более тяжкий состав».