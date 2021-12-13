Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Атомная подводная лодка (АПЛ) ВМС США USS Connecticut, столкнувшаяся с неизвестным подводным объектом в Южно-Китайском море, прибыла на военно-морскую базу в Сан-Диего в штате Калифорния, сообщает 13 декабря пресс-служба Тихоокеанского флота США.

Подводная лодка USS Connecticut U.S. Navy

Уточняется, что субмарина совершила надводный переход с острова Гуам в западной части Тихого океана, где находилась с октября после инцидента.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей уже опубликовали фото прибытия субмарины, на которых видны повреждения носовой части подлодки.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года ВМС США объявили о столкновении ударной атомной подлодки с неким подводным объектом в Южно-Китайском море.

По итогам расследования со своих должностей были сняты командир подлодки и его старший помощник, а также командир гидроакустиков.

В свою очередь, Китай остро отреагировал на этот инцидент, посчитав его доказательством тайных разведопераций ВМС США в районах китайских военно-морских баз.

Напомним, USS Connecticut является многоцелевой атомной подводной лодкой четвертого поколения типа Seawolf. Аналогичных субмарин в ВМС США всего три. Кроме боевых задач, подлодки этого типа предназначены для ведения разведки и спецопераций.

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