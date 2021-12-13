Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. 13 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. Санкт-петербургский «Зенит» получил в соперники испанский «Бетис», занявший в группе G второе место.

Fc-zenit.ru Зенит

Первый матч, который состоится 17 февраля 2022 года, пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». Ответная встреча запланирована на 24 февраля. «Бетис» примет «Зенит» на «Бенито Вильямарин».

В последний раз «Зенит» играл с «Бетисом» 9 февраля 2015 года в рамках подготовки ко второй части сезона. Тот товарищеский матч завершился со счетом 3:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Остальные пары плей-офф:

«Севилья» — «Динамо» (Загреб)

«Аталанта» — «Олимпиакос»

«Ред Булл Лейпциг» — «Реал Сосьедад»

«Барселона» — «Наполи»

«Боруссия» (Дортмунд) — «Рейнджерс»

«Шериф» — «Брага»

«Порту» — «Лацио»