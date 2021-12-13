Тюмень, , 17:18 — REGNUM В Тюменской области граждан России и иностранцев, прибывших в регион из Гонконга и стран Африки, отправят на 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщает информационный центр правительства области.

Карантин Николай Хижняк © ИА REGNUM

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Вышеуказанные лица также обязаны дважды сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. Первое тестирование должно быть проведено в течение двух дней после прибытия, второе — с 10 по 12 день со дня прибытия.

В центре также напомнили, что срок действия отрицательного ПЦР-теста, необходимого для допуска к работе сотрудников предприятий и организаций, прибывших в Тюменскую область из других регионов России из командировок или отпусков, составляет 48 часов. Аналогичный срок действия устанавливается для отрицательных ПЦР-тестов, необходимых для посещения торгово-развлекательных центров и других мест массового пребывания людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября 2021 года Россия ограничила въезд для иностранных граждан из ЮАР и ряда других африканских стран, а также из Гонконга из-за выявления нового штамма коронавируса.

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