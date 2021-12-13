Вашингтон, 13 декабря, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 декабря посетил Индонезию в рамках турне по странам Юго-Восточной Азии, которое направлено на укрепление отношений с регионом, ставшим стратегической ареной для Вашингтона и Пекина. Об этом сообщает Reuters.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Это первый визит госсекретаря США в Азию с тех пор, как Джо Байден возглавил Белый дом.

Американский дипломат провел встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо и с несколькими старшими представителями администрации во время четырехдневного тура с остановками в Малайзии и Таиланде.

Блинкен поздравил индонезийского лидера с участием в саммите стран «Большой двадцатки», сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.