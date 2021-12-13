Казань, , 17:16 — REGNUM В Татарии за сутки вакцинировали против новой коронавирусной инфекции около 5 тыс. человек. Об этом 13 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация Kraszdrav.ru

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Всего в регионе вакцинирован от COVID-19 на сегодняшний день 2 млн 223 тыс. 761 человек, за сутки прирост составил 4996 жителей. Оба компонента антиковидных препаратов получили 1 млн 856 тыс. 987 человек.

С начала наблюдения в республике провели 4 390 339 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 11 961 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 13 декабря зарегистрировали 40 794 случая заражения коронавирусом.

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