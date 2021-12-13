Москва, , 17:17 — REGNUM 15 декабря 2021 года, при поддержке Совета попечителей Международной Литературной Премии «Буламаргъ» стартует проект, представляющий реализацию отдельных мероприятий, посвященных значимым событиям в области науки и культуры Республики Южная Осетия и России.

В День рождения выдающегося ученого, 15 декабря, в Музее Русского искусства состоится презентация двух уникальных изданий.

В качестве почетных гостей приглашены — Руководство МИД РФ, Руководство Министерства образования и науки РФ, Россотрудничества, Дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, известные ученые.

Церемонию откроет Глава Совета попечителей Премии Чрезвычайный и Полномочный Посол Знаур Николаевич Гассиев. Затем состоится выступление Директора Владикавказского научного центра Российской Академии наук, председателя редколлегии собрания избранных работ В. И Абаева Алексея Людвиговича Чибирова.

В конце 1990-х годов В. И, Абаев вместе со своим учеником В.М. Гусаловым задумали проект по изданию многотомника избранных работ В. И Абаева. Томов предполагалось четыре. Алгоритм работы был следующим: В.И. Абаев представлял В.М. Гусалову материал для тома, В.М. Гусалов собирал том, издавал его, и только после этого В.И. Абаев передавал ему статьи для следующего тома.

Из предполагаемых четырех томов издания свет увидело лишь два тома. Уход из жизни сначала В.И. Абаева, а затем и В.М. Гусалова, казалось, не давало шанса на завершение проекта.

Однако несколько лет назад, после долгих поисков, в архиве ЦСАИ им В. И Абаева, Директором ВНЦ РАН А.Л. Чибировым были обнаружены материалы третьего и четвертого томов, подобранные и выложенные в определенном порядке Василием Ивановичем. Тогда же возникла идея в рамках празднования 120-летия В.И. Абаева переиздать первые два тома «Избранных трудов», дополнив издание третьим и четвертыми томами. Тем самым, спустя двадцать лет после кончины В.И. Абаева проект, который он замыслил тогда, был осуществлен.

Также состоится презентация второго издания, автором которого является А.Л.Чибиров.

«Да, ночью верить в свет…» — строчка из стихотворения французского поэта Эдмона Ростана, упомянутая в одном из писем Ж. Дюмезиля к В. Абаеву послужила названием для издания, в которое включены 69 писем из обширной переписки между Ж. Дюмезилем и В. Абаевым.

В ЦСАИ им В.И. Абаева автор книги обнаружил двадцать одно письмо за авторством известного мифолога Ж. Дюмезиля адресованные великому ученому-лингвисту В.И. Абаеву. Поиск обратной корреспонденции позволил найти в архиве Ж. Дюмезиля в Коллеж де Франс (Париж) письма В. И, Абаева, которые он писал Ж. Дюмезилю.

Временной разброс в корреспонденции включает в себя более тридцати пяти лет. Обсуждения в переписке касаются самых разных тем (Нарты, убыхи, лингвистика, обмен научной литературой, обсуждение вопросов личного характера и т.д.), становится интересным наблюдать развитие отношений между двумя «бессмертными», которые от формального приветствия «Дорогой господин» упомянутого в первых письмах, эволюционируют до обращения «мой дорогой коллега и друг».

Презентация обоих изданий состоится 15 декабря в 18.00 по адресу: Токмаков пер., 21/2с1,. Сбор гостей в 17.30.

Вход по приглашениям/аккредитации.