Лондон, , 17:15 — REGNUM 13 декабря портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 по футболу. Самым ценным игроком с оценкой 9.83 по версии портала WhoScored был признан 21-летний центральный полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Конор Галлахер, отметившийся во встрече с «Эвертоном» (3:1) двумя забитыми мячами, одной успешной обводкой, четырьмя удачным отборами и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач Галлахера составила 94%.

Александр Ляказетт Chensiyuan

Помимо Галлахера, в символическую сборную 16-го тура АПЛ вошли Эрон Рамздейл («Арсенал», 8.5), Эндрю Робертсон («Ливерпуль», 7.8), Бен Ми («Бернли», 7.7), Виталий Джанельт («Брентфорд», 8.0), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 8.2), Габриэл Мартинелли («Арсенал», 8.3), Юри Тилеманс («Лестер Сити», 8.8), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити», 9.2), Александр Ляказетт («Арсенал», 7.7) и Патсон Дака («Лестер Сити», 8.3).

В текущем сезоне Конор Галлахер, выступая за «Кристал Пэлас» на правах аренды, принял участие в шестнадцати матчах за «орлят» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.