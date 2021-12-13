Великий Новгород, , 17:39 — REGNUM Главный государственный санитарный врач по Новгородской области Елена Никифорова заявила, что новогодние утренники в детских садах и школах региона пройдут на основе ограничения количества участников и проверки QR-кодов. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе правительства Новгородской области.

Новогодний утренник Novorosinform.org

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

«В детских садах мы не будем требовать наличия QR-кодов у родителей, ограничим лишь количество участников: один родитель — один ребенок. В школах и учреждениях допобразования сопровождающие детей родители должны иметь QR-код, численность участников мероприятия не должна превышать 50 человек», — сообщила Елена Никифорова.

При этом главный санитарный врач области заявила, что приглашенные аниматоры также должны продемонстрировать QR-код и документы, подтверждающие личность.

Помимо организации детских утренников власти планируют согласовать работу организаций общественного питания в новогоднюю ночь и последующие праздники. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин добавил, что правительство области будет оперативно реагировать на изменения эпидобстановки в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области за сутки выявили 190 случаев COVID-19