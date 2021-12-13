Архангельск, 13 декабря, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Почти миллиард рублей дополнительно получит Архангельская область на реализацию проекта «Чистая вода». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Чистая вода

«Минстрой РФ одобрил наши заявки на софинансирование строительства в Архангельской области шести объектов водоснабжения. Точная сумма субсидии — 976 млн рублей. На эти средства мы выполним работы по обеспечению качественной водой 42 тысяч жителей региона. Это касается жителей Каргополя, Вельска, Плесецка, деревни Рикасово Приморского района, поселков Двинской Верхнетоемского округа и Ерцево Коношского района», — написал глава региона.

Цыбульский отметил, что на пяти объектах работы начнутся в следующем году и завершатся в 2023-м, а реализация второго этапа строительства водопровода в Рикасово, которая уже начата, полностью будет выполнена в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской областиобъем финансирования программы «Чистая вода» до 2024 года превысит три миллиарда рублей. В планах — построить и реконструировать 22 объекта водоснабжения, что позволит обеспечить качественной питьевой водой около 150 тысяч жителей региона.