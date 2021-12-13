Москва, 13 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Одна из причин, по которой биткоин может не вырасти до максимальных значений, — это конкуренция с официальными цифровыми валютам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Биткоин

«Причина, по которой стоимость биткоина может не достигнуть максимума, — это конкуренция с официальными цифровыми валютами. Сейчас цифровой юань набирает обороты и при сохраняющейся тенденции может взять первенство среди остальных криптовалют, — сказала Скрыль. — Но при этом исключать возможность сильного роста биткоина не стоит, так как в первую очередь игроки на крипторынке оценивают его как высокодоходный актив, которому помогут вырасти в цене для того, чтобы инвесторы зафиксировали свои прибыли».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как на котировках биткоина отразится жёсткая политика регулирования децентрализованных криптовалют.