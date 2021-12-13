Цифровой юань теснит биткоин и тормозит рост его котировок – эксперт
Москва, 13 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Одна из причин, по которой биткоин может не вырасти до максимальных значений, — это конкуренция с официальными цифровыми валютам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.
«Причина, по которой стоимость биткоина может не достигнуть максимума, — это конкуренция с официальными цифровыми валютами. Сейчас цифровой юань набирает обороты и при сохраняющейся тенденции может взять первенство среди остальных криптовалют, — сказала Скрыль. — Но при этом исключать возможность сильного роста биткоина не стоит, так как в первую очередь игроки на крипторынке оценивают его как высокодоходный актив, которому помогут вырасти в цене для того, чтобы инвесторы зафиксировали свои прибыли».
Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как на котировках биткоина отразится жёсткая политика регулирования децентрализованных криптовалют.