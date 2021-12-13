Москва, 13 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Если страны, в которых развита финансовая система, начнут вводить штрафы за добычу биткоина, то его стоимость либо упадет либо точно не будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Биткоин

«Точные прогнозы относительно стоимости и капитализации биткоина в течение 2022 года сделать сложно по нескольким причинам, — сказала Скрыль. — Одна из них заключается в степени государственного регулирования рынка криптовалют со стороны тех стран, где развита финансовая система. Если одно или несколько государств начнут проводить жёсткую политику регулирования децентрализованных криптовалют, в том числе и биткоина, ограничивать его свободное хождение, а главное — вводить ощутимые штрафы за его добычу, то стоимость данного цифрового актива упадет или точно не будет расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUMM, есть прогноз, что в будущем будут укрепляться позиции одного из основных конкурентов биткоина — криптовалюты Ethereum.