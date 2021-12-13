Киев, 13 декабря, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Военные США закончили проверку имеющейся сейчас на Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и пытаются определить способы ее модернизации, сообщает 13 декабря пресс-служба Минобороны Украины.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Бесстрашная армия

Ведомство отмечает, что американские специалисты пришли к выводу о том, что систему ПВО Украины организовать можно, но для этого нужно обновить системы вооружения и военной техники.

«Воздушные Силы надеются на американскую военно-техническую помощь, которая поможет эффективно решать задачи по прикрытию воздушного пространства», — заявил по этому поводу командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Напомним, на данный момент специалисты США уже проводят переоборудование украинских аэродромов под стандарты НАТО, подготавливая их использование для своих нужд.

Однако в Киеве заявляют, что хотят получить зенитные комплексы и другую технику для организации системы ПВО.