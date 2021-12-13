Иркутск, 13 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Воспитанники проекта «Тренер» «Молодёжки ОНФ» в Иркутской области получили возможность бесплатно тренироваться айкидо и другими видами спорта. Кроме того, в рамках программы по социализации «трудных» подростков новые спортивные залы открываются в небольших селах.

Penny Mayacock Прием айкидо

Первая тренировка по айкидо прошла для ребят из проекта «Тренер» в прошедшие выходные в Иркутске. Наставник подростков — президент Федерации айкидо Иркутской области Александр Беляев провел мастер-класс ипоказал новичкам базовые приемы. Бесплатно заниматься подростки смогут раз в неделю. Для воспитанников «Тренера» федерация открыла один из своих залов.

«Мы решили поддержать программу и провели презентацию проекта в рамках чемпионата и первенства по айкидо Иркутска. Хорошая инициатива, рады ее поддержать и дать возможность подросткам попробовать свои силы в разных видах спорта», — сказал президент Федерации айкидо Иркутской области Александр Беляев.

Проект «Тренер» работает в Иркутской области с августа 2021 года. Сегодня в нем задействованы 45 подростков: 30 регулярно занимаются спортом в Иркутске и 15 школьников тренируются на базе небольшого зала в деревне Зады. Помимо айкидо, подростки осваивают навыки разных видов борьбы, каратэ и панкратиона. Также проходят общую физическую подготовку и получают новые знания. Например, посещают столярную мастерскую.

«Сейчас у нас на базе Центра единоборств «Октябрьский» воспитанники могут посещать различные секции, чтобы иметь возможность выбрать наиболее подходящую. Также подростки занимаются в столярной мастерской, делают будки для собак. Главная задача — чтобы они в себя поверили. Хороший проект, поэтому мы в нем и участвуем. Организаторам большое спасибо», — рассказал наставник проекта «Тренер» в Иркутской области Олег Евсеев.

Идея открыть спортивный зал в деревне Зады появилась у местных жителей. Тренер Центра единоборств «Октябрьский» Максим Мотодоев уже давно живет и работает в Иркутске, но про малую Родину не забывает. Сначала они с друзьями решили восстановить дамбу в родном селе, чтобы наполнить водой пруд. После прочистили несколько родников. А прошлой зимой поставили хоккейную коробку, где поиграть в хоккей собираются подростки трёх ближайших деревень.

«Дальше мы задумали сделать зал для молодежи, чтобы возможность заниматься спортом у местных жителей была не только зимой, но и весь год. Договорились с главой и заехали в полуразрушенную половину местного сельского клуба. Начали приводить в порядок помещение, залили полы, крышу поправили, стены сделали, отопление. Тут тоже с миру по нитке, помогали кто чем мог. Потом глава района обеспечил котлом для отопления. У местных мальчишек тоже глаза загорелись, все лето на стройке работали. И, вот, общими силами зал наконец-то удалось открыть. Теперь здесь тренируются не только местные ребята, но и школьники из трех соседних сел», — поделился тренер Центра единоборств «Октябрьский», наставник проекта «Тренер» в Иркутской области Максим Мотодоев.

Тренировки в рамках программы проходят в деревне Зады раз в неделю. Наставник Максим Мотодоев приезжает в село по воскресеньям, показывает подросткам новые приемы, проверяет, как они освоили технику выполнения упражнений с предыдущих занятий. И расписывает план работы на ближайшие семь дней.

В планах наставников — не только спортивные активности. Для деревенских школьников запланирована культурная программа: посещение музеев и театров. Также вместе с воспитанниками проекта «Тренер» спортсмены планируют восстановить стелу имени Героя Советского Союза, генерал-майора Ильи Балдынова.

Сегодня проект по социализации «трудных» подростков работает в 30 регионах страны. Программа включает 18 видов спорта и более 60 активностей — культурного, образовательного и патриотического направления.