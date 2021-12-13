Ярославль, 13 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Ярославле на проспекте Октября грузовой автомобиль с прицепом устроил ДТП, парализовавшее автомобильное движение. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Авария на проспекте Октября в Ярославле

Авария случилась по дороге из Дзержинского района Ярославля в центр города. Перед столкновением с поездом фура задела ещё четыре автомобиля. В результате ДТП движение автомобилей по проспекту было парализовано, так как проезда не было.

Сейчас движение на этом участке дороги восстановлено.