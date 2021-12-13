Киев, , 17:02 — REGNUM В том, что Украина до сих пор не передала России обещанные активы СССР, виноваты в Москве, заявил 13 декабря спикер украинского МИД Олег Николенко в интервью Укринформ.

Платить не будем! Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР

Комментируя заявление российского президента Владимира Путина, который накануне, 12 декабря, заявил, что Украина находится в числе тех бывших союзных республик, которые не выполнили своих обязательств по передаче зарубежных активов России как правопреемнице СССР, Николенко сказал следующее.

Доля Украины в общей сумме внешнего долга и активов СССР составляет 16,37%. Россия, по соглашению от 1994 года, обязалась выплатить долю Украины по состоянию на 1 декабря 1991 г. При этом Киев должен был передать Москве украинскую долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 г.

Украинская сторона заявляет, что Россия проигнорировала требование Киева предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, а из-за этого якобы стала невозможной ратификация соглашения в парламенте Украины.

Николенко «Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для Российской Федерации. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным».

При этом украинский представитель обвинил российского президента в том, что якобы тот манипулирует фактами.

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