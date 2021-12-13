Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис объявит 13 декабря о новых инвестициях в страны Центральной Америки от лица таких компаний, как Pepsico и Cargill, которые должны помочь снизить уровень миграции из данного региона в США, сообщает Reuters.

Камала Харрис Gage Skidmore

Частный сектор инвестирует более $1,2 млрд, сообщили источники в Белом доме. Это не первые инвестиции в страны Центральной Америки. Ранее такие крупные американские компании как Microsoft и Mastercard по просьбе Харрис выделили $750 млн.

Столь значительные суммы пошли на восстановление экономики стран «Северного треугольника» и снижение числа иммигрантов из этих регионов в США.

Напомним, Харрис провела встречу с двенадцатью компаниями и группами, включая Microsoft, Mastercard и The World Economic Forum, чтобы привлечь финансирование для помощи стран «Северного треугольника» и решить ряд миграционных проблем.

В «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.