Мурманск, 13 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В одном из гарнизонов Северного флота в Мурманской области подготовлена к запуску первая в регионе котельная, работающая на природном газе. Открытие и запуск состоится в начале следующей недели, сообщает «Вечерний Мурманск».

Котельная «МЭС»

«Газовая котельная заменит мазутную, которая эксплуатируется уже более 80 лет. Новая котельная значительно сократит теплопотери и уменьшит расходы на топливо. В качестве резервного топлива в ней также можно использовать мазут», — сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область получит 2 млрд рублей на строительство новых котельных.