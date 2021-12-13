Москва, 13 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Начал работу новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Об этом 13 декабря сообщается на официальном портале мэра столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Объект расположен по адресу: улица Двинцев, дом 6, строение 1. Ремонт здания начался в 2018 году и завершился осенью 2021 года. В начале декабря в новый корпус перевели 101 пациента из соседнего здания.

«Прежний корпус — освободим в следующем году. И проведем реконструкцию, чтобы он был не хуже этого. Так что постепенно, корпус за корпусом будет создана вообще новая система паллиативной помощи в Москве и медицинского и сестринского ухода — одной из лучших в мире будет», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.