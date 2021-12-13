Сухой Лог, Свердловская область, , 16:58 — REGNUM В Свердловской области истекавшую кровью 45-летнюю женщину отказывались госпитализировать без результатов ПЦР-теста на COVID-19. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, жительница Сухого Лога жаловалась на потерю крови через толстую кишку почти две недели. Она обследовалась, ног точный диагноз медики установить не смогли. 10 декабря стало известно, что уровень гемоглобина упал ниже 50 граммов на литр (это при норме 120−140). В больнице женщине предложили сдать 11 декабря ПЦР-тест на коронавирус, а 13-го лечь в стационар.

11 декабря женщина потеряла сознание. Родственники и коллеги гражданки попросили одного из депутатов подключиться к ситуации. Только после этого её увезли в больницу и положили в реанимацию.

В пресс-службе свердловского минздрава пояснили журналистам, что будут разбирать этот случай. От комментариев по поводу состояния здоровья свердловчанки в ведомстве воздержались.