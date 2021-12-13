Берлин, 13 декабря 2021, 16:56 — REGNUM Новое федеральное правительство Германии не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил 13 декабря на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Мы не рассматриваем Лукашенко в качестве законного правителя в Белоруссии», — отметил он.
Напомним, правительства стран ЕС обвиняют Лукашенко в фальсификациях подсчета голосов на выборах, «подавлении оппозиции», а также провозглашают «президентом Белоруссии» Светлану Тихановскую, давно находящуюся в Литве.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Польши и канцлер Германии обсудили «СП — 2»