История вопроса

Новости об особенностях внешней политики Белоруссии.



Находясь между двумя крупными геополитическими игроками, страна пытается одновременно выстраивать отношения со всеми сторонами. Порой это делается в ущерб себе и союзникам.



Ряд критиков утверждает, что попытка одновременно усидеть на нескольких стульях может оказаться не успешной и привести к значительным потерям.