Берлин, 13 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Новое федеральное правительство Германии не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил 13 декабря на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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«Мы не рассматриваем Лукашенко в качестве законного правителя в Белоруссии», — отметил он.

Напомним, правительства стран ЕС обвиняют Лукашенко в фальсификациях подсчета голосов на выборах, «подавлении оппозиции», а также провозглашают «президентом Белоруссии» Светлану Тихановскую, давно находящуюся в Литве.