Чебоксары, , 16:54 — REGNUM Жительница Чебоксар оштрафована за оскорбление в телефонной переписке, в том числе за нецензурные слова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Телефоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проверка проводилась после обращения к правоохранителями жительницы Ленинского района Чебоксар. По её словам, в июле 2021 года к ней стали приходить смс-сообщения от бывшей супруги её знакомого «с высказываниями, унижающие её честь и достоинство, выраженные, в том числе, в неприличной форме».

На автора сообщений завели административное дело по факту оскорбления (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ). Постановлением суда она оштрафована на 3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах ссора владельцев двух собак привела к суду. Один из участников конфликта был за плевок и оскорбления.

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