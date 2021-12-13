Москва, 13 декабря 2021, 16:54 — REGNUM В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая запуску проекта «Министерство школьной моды РДШ». О взглядах подростков на современную моду, правилах и номинациях конкурса, о его образовательном блоке рассказали исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва, стилист и телеведущая, амбассадор конкурса Лина Дембикова, российская певица и телеведущая Наталья Подольская, историк моды Анатоль Вовк и активистка РДШ, школьница из Санкт-Петербурга Ольга Вискова.
Конкурс направлен на школьников, которые интересуются модой. В нём есть две номинации для тех, кто хочет научиться комплектовать одежу как стилист и две — для тех, кто хочет быть дизайнером. Будущие стилисты смогут попробовать себя в номинации «Сам себе стилист» и «Конструктор школьной формы РДШ», а будущие дизайнеры смогут проявить себя в номинации «Апсайклинг» и «Платье мечты для ковровой дорожки». Перед выполнением конкурсных заданий всем участникам предстоит пройти образовательный блок, состоящий из 56 уроков.
Исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва рассказала, что на конкурс, стартовавший на первой неделе декабря, поступило уже больше полутора тысяч заявок из 79 российских регионов.
Глава РДШ отметила, что образовательный блок доступен не только для школьников, но и для взрослых.
Для фэшн-стилиста, основательницы образовательного центра StyleHunter Лины Дембиковой проект «Министерство школьной моды» — возможность влиять на развитие индустрии моды в России, привлекать в этот сектор экономики таланты, начиная с самого юного возраста, и создавать условия для их будущей профессиональной самореализации.
Она пояснила, что проект имеет две важные составляющие: «Мы ориентированы на то, чтобы дать детям инструмент уверенности будущего правильного впечатления в социальной среде. Ведь для любого ребёнка, будь ему 10 лет или 16, вопрос уверенности в себе, чувства комфорта среди одноклассников, умения правильно самовыразиться и сблизиться с родителями, а не чувствовать в сфере одежды негатива или недоговорённости, это очень важно. Ну и второе — для нас важно раскрывать таланты, раскрывать будущих гениальных дизайнеров. Мы мечтаем, что через 5 — 7 лет мы увидим уже наших дизайнеров на мировой арене и будем гордиться и говорить, что это мы, возможно, зародили этот интерес и страсть в детях».
Наталье Подольской понравилось, что конкурс помогает молодому поколению по-новому смотреть на одежду, даёт ему средства для проявления своей индивидуальности.
Участники пресс-конференции уделили много внимания одной из номинаций, посвящённой созданию школьной формы. По словам авторов Проекта, эта номинация появилась по просьбе самих детей, которые хотели бы заявить о своём видении того, какой должна быть одежда для школы.
Регистрация на конкурс стартовала 01 декабря на сайте РДШ. Имена 53 лучших участников будут опубликованы 09 февраля в главной группе РДШ ВКонтакте. Церемония награждения и призовые мероприятия для победителей пройдут в Москве.