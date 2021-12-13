Москва, 13 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая запуску проекта «Министерство школьной моды РДШ». О взглядах подростков на современную моду, правилах и номинациях конкурса, о его образовательном блоке рассказали исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва, стилист и телеведущая, амбассадор конкурса Лина Дембикова, российская певица и телеведущая Наталья Подольская, историк моды Анатоль Вовк и активистка РДШ, школьница из Санкт-Петербурга Ольга Вискова.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу», 1983 г., СССР Школьная форма на витрине

Конкурс направлен на школьников, которые интересуются модой. В нём есть две номинации для тех, кто хочет научиться комплектовать одежу как стилист и две — для тех, кто хочет быть дизайнером. Будущие стилисты смогут попробовать себя в номинации «Сам себе стилист» и «Конструктор школьной формы РДШ», а будущие дизайнеры смогут проявить себя в номинации «Апсайклинг» и «Платье мечты для ковровой дорожки». Перед выполнением конкурсных заданий всем участникам предстоит пройти образовательный блок, состоящий из 56 уроков.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва рассказала, что на конкурс, стартовавший на первой неделе декабря, поступило уже больше полутора тысяч заявок из 79 российских регионов.

«Идея проекта рождалась в нескольких направлениях одновременно, у разных людей. Когда мы общаемся с ребятами, мы видим, что есть большой запрос: есть дети, которые сами хотят придумывать, что надевать, как выглядеть и задавать стиль, а есть те, кто хочет понимать, как им хорошо одеваться — недорого, но стильно. Мы понимаем, что проблема всевозможных комплексов зависит, в первую очередь, от того, как ты себя ощущаешь в коллективе. Чаще всего, конечно, ты пытаешься доказать своё лидерство интеллектуальными способностями, но было бы неплохо и хорошо выглядеть», — прокомментировала она запуск проекта.

Глава РДШ отметила, что образовательный блок доступен не только для школьников, но и для взрослых.

«Я даже не знаю, у кого проект популярнее: у школьников или педагогов. В нашем Проекте востребован тот образ, когда у тебя и мысли соответствующие, и вид соответствующий — тогда можно использовать комплексно полное влияние», — сказала она.

Для фэшн-стилиста, основательницы образовательного центра StyleHunter Лины Дембиковой проект «Министерство школьной моды» — возможность влиять на развитие индустрии моды в России, привлекать в этот сектор экономики таланты, начиная с самого юного возраста, и создавать условия для их будущей профессиональной самореализации.

«Нужно заниматься тем, чтобы популяризировать среди школьников, подростков и наших будущих талантливых дизайнеров эту профессию как профессию будущего, как профессию, в которой можно строить серьезную карьеру», — сказала Лина Дембикова.

Она пояснила, что проект имеет две важные составляющие: «Мы ориентированы на то, чтобы дать детям инструмент уверенности будущего правильного впечатления в социальной среде. Ведь для любого ребёнка, будь ему 10 лет или 16, вопрос уверенности в себе, чувства комфорта среди одноклассников, умения правильно самовыразиться и сблизиться с родителями, а не чувствовать в сфере одежды негатива или недоговорённости, это очень важно. Ну и второе — для нас важно раскрывать таланты, раскрывать будущих гениальных дизайнеров. Мы мечтаем, что через 5 — 7 лет мы увидим уже наших дизайнеров на мировой арене и будем гордиться и говорить, что это мы, возможно, зародили этот интерес и страсть в детях».

Наталье Подольской понравилось, что конкурс помогает молодому поколению по-новому смотреть на одежду, даёт ему средства для проявления своей индивидуальности.

«Мне очень нравится идея и формулировка «самовыражение через одежду». Она снимает груз с плеч». «Всем хочется быть индивидуальностями. И это просто потрясающая идея — не журить за это, не пристыдить за это, как было в моё время, а, наоборот, делать из этого самовыражение, какой-то креатив и что-то интересное, увлечение, а для кого-то в будущем, может быть, и профессию», — рассказала она.

Участники пресс-конференции уделили много внимания одной из номинаций, посвящённой созданию школьной формы. По словам авторов Проекта, эта номинация появилась по просьбе самих детей, которые хотели бы заявить о своём видении того, какой должна быть одежда для школы.

«Когда я узнал, что будет такой проект, я сказал: Господи, ну наконец-то! Наконец-то будет что-то, что позволит нашим мальчикам, девочкам — школьникам не просто выглядеть красиво, выглядеть стильно, но при этом соблюдать нормы школьной формы. Я лично считаю, что школьная форма нужна», — сказал историк моды Анатоль Вовк.

Регистрация на конкурс стартовала 01 декабря на сайте РДШ. Имена 53 лучших участников будут опубликованы 09 февраля в главной группе РДШ ВКонтакте. Церемония награждения и призовые мероприятия для победителей пройдут в Москве.