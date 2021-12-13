Волгоград, , 17:14 — REGNUM Материалы об «организации публичного мероприятия» на парковке у торгово-развлекательного центра без предварительного согласования поступили в Дзержинский районный суд Волгограда, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

К административной ответственности за митинг таксистов «без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении» привлекут четырёх мужчин в возрасте от 32 лет до 51 года.

«Санкция вменяемой статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря около 100 водителей объявили о «забастовке» против экономической политики агрегатора такси — речь идёт о «Яндекс.Такси».

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