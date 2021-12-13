Воронеж, , 16:51 — REGNUM Выпускники воронежских вузов из Туркмении из-за просроченных документов не могут вернуться на родину, при этом в России они тоже оказались вне закона. Об этом в Facebook написала председатель Московского общества туркменской культуры Гуля Текаева.

Мартирос Сарьян. Пейзаж. Туркмения.1934

«Я сейчас обращаюсь в консульский отдел Туркменского посольства на территории Российской Федерации, я знаю, что вы меня читаете, знаю, что вы меня знаете. Сделайте хотя бы что-то!!! Хотя бы видимость вашей работы. Ребята к вам приезжали из Воронежа, на двух машинах, собрали деньги на бензин, последние деньги, стояли у ворот, просили их принять. Ни один из сотрудников консульского отдела не вышел, никаких документов и списков у них не принял. Даже не выслушали ребят. Просто закрыли не только двери и окна, даже уши заложили, что бы не слышать и глаза закрыли, что бы не видеть. Ребята ни с чем уехали, по дороге их остановили сотрудники ДПС, не отпускали их, так как у них просрочены паспорта и по закону они нелегальные элементы на территории РФ. И снова ребята звонят в посольство, просят помощи, хотя бы подтвердить их гражданство. А в ответ на вопрос сотрудниками ДПС подтвердить гражданство задержанных ребят сотрудниками консульского отдела был дан такой ответ: « Действуйте согласно законам РФ, мы не имеем к этому никакого отношения ». И все. Никто за ними не приехал, никто не оказал им помощь», — написала Текаева.

Автор поста призвала посольство Туркмении в РФ оказать помощь молодым людям — помочь продлить паспорта, чтобы они могли вернуться на родину.

«Они мечтают вернуться к родителям, мечтают, что бы их мучения и мытарства закончились, и они почувствовали себя людьми. Сейчас они просто изгои», — добавила Текаева.

Представитель Московского общества туркменской культуры приводит список из 22 фамилий студентов и выпускников, нуждающихся в помощи.

«Общество Туркменской культуры поедет в понедельник в Воронеж, что бы попросить администрацию города и УФМС чем-нибудь помочь нашим ребятам в легализации на некоторое время, иначе эта ситуация никак не разрешится», — уточнила она.

Отметим, что на сайте посольства Туркмении в РФ сообщается о продлении сроков действия заграничных паспортов граждан Туркменистана — до 31 декабря 2022 года.