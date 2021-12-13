Бухарест, , 16:49 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение 51,5 миллионов леев (10,3 млн. евро) на финансовую поддержку операторов аэропортов Румынии. Об этом 13 декабря сообщило бухарестское издание News.ro.

Согласно официальной информации, средства пойдут на модернизацию структуры связи и управления, а также выплату социальных пособий сотрудникам в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Предполагается, что деньги будут равномерно распределены между центральными и региональными румынскими аэропортами. «Каждая воздушная гавань нашей страны является своеобразной «визитную карточкой» Румынии, мы заинтересованы в том, чтобы работа всех соответствующих служб получила достойное финансирование», — говорится в обнародованном накануне документе Министерства транспорта и инфраструктуры страны.

Напомним, ранее правительство Румынии приняло Меморандум «О предоставлении государственной помощи хозяйствующим операторам гражданских аэропортов, которые в 2019 году зарегистрировали пассажиропоток более 200 000 человек и менее 3 миллионов человек».