Москва, 13 декабря 2021, 16:49 — REGNUM В 2022 году российский рынок новых автомобилей, скорее всего, покажет падение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
«Скорее всего, в 2022 году сбудется пессимистичный сценарий, и российский автомобильный рынок покажет минус 2,6% по сравнению с показателями 2021 года, — сказал Чередниченко. — Основная причина — дефицит на рынке готовой продукции при одновременном росте цен. По прогнозам, дефицит закончится во второй половине 2022 года. Это приводит к тому, что потребители все активнее переходят к альтернативным вариантам».
Во-первых, как пояснил экономист, всё большее развитие получает вторичный рынок автомобилей при одновременном увеличении их (автомобилей) жизненного цикла.
«Во-вторых, наблюдаемый сегодня сговор автодилеров, результатом которого является увеличение отпускных цен автомобилей на 25−40% относительно рекомендованных производителями, провоцирует развитие рынков аренды авто. В случае, если аренда осуществляется на короткий срок, авто предоставляются профильными компаниями, оказывающими услуги каршеринга», — заявил Чередниченко.
Если же речь идет о долгосрочной аренде, которая сейчас получает наиболее активное развитие, то, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры экономического анализа и корпоративного управления производством и экспортом высокотехнологичной продукции государственной корпорации «Ростех» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарина Сизова, автопроизводители, как правило, предоставляют автомобили напрямую, минуя дилерские центры (лишь используя их в качестве «точки выдачи»).
«Это тоже добавляет минусов к статистике продаж», — сказала Сизова.
По ее словам, в 2022 году на российском авторынке укрепятся те бренды, которые изначально предлагают более привлекательные ценовые условия. А под этот критерий подходят российские и китайские производители.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, автомобильный рынок в России занял второе место в Европе по итогам продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей в ноябре 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Российский авторынок стал вторым по продажам в Европе