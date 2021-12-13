Липчане могут зарегистрировать ИП или юрлицо бесплатно через МФЦ

Липецк, 13 декабря 2021, 16:46 — REGNUM Жители Липецкой области, планирующие развитие собственного бизнеса, могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица через центры «Мои Документы», сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Для этого не требуется обращаться непосредственно в Федеральную налоговую службу, подать документы можно через ближайший МФЦ. В этом случае платить госпошлину за оказание услуги не требуется.
Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя потребуются заявление, паспорт и нотариально заверенная копия паспорта. Если заявители, решившие открыть ИП, являются клиентом Сбербанка, они могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без нотариального заверения паспорта. Достаточно знать ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в котором все виды деятельности обозначены числовыми кодами), по которым будет работать будущий предприниматель, и иметь на телефоне установленное приложение «Сбербанк Онлайн».
Для регистрации в качестве юридического лица необходимо предоставить нотариально заверенное заявление, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или другого документа в соответствии с законом РФ, а также учредительный документ юридического лица, кроме случаев, когда юрлицо будет действовать на основании типового устава. За последние 11 месяцев за этой услугой в центры «Мои Документы» обратились порядка 5000 человек.