Липецк, 13 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Жители Липецкой области, планирующие развитие собственного бизнеса, могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица через центры «Мои Документы», сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Липчане могут зарегистрировать ИП или юрлицо бесплатно через МФЦ

Для этого не требуется обращаться непосредственно в Федеральную налоговую службу, подать документы можно через ближайший МФЦ. В этом случае платить госпошлину за оказание услуги не требуется.

«Это позволяет не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повысить их экономическую эффективность для заявителей, а закладывает новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях», — подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя потребуются заявление, паспорт и нотариально заверенная копия паспорта. Если заявители, решившие открыть ИП, являются клиентом Сбербанка, они могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без нотариального заверения паспорта. Достаточно знать ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в котором все виды деятельности обозначены числовыми кодами), по которым будет работать будущий предприниматель, и иметь на телефоне установленное приложение «Сбербанк Онлайн».

Для регистрации в качестве юридического лица необходимо предоставить нотариально заверенное заявление, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или другого документа в соответствии с законом РФ, а также учредительный документ юридического лица, кроме случаев, когда юрлицо будет действовать на основании типового устава. За последние 11 месяцев за этой услугой в центры «Мои Документы» обратились порядка 5000 человек.